Braquage d'une boutique Chanel à Paris : le "scooter-bélier", la nouvelle arme des braqueurs

Tous les présentoirs et toutes les vitrines sont vides. Au lendemain d'un braquage éclair, le rideau de fer de la boutique Chanel reste baissé. Les enquêteurs décortiquent toutes les images de cette opération commando d'à peine quatre minutes. Dans cette vidéo amateur en tête de cet article, filmée depuis le trottoir d'en face, on voit un guetteur rejoint par ses trois complices. Ils ont fait preuve de sang-froid typique des spécialistes. Les deux-roues, étonnantes armes dans ce casse, sont leur marque de fabrique. Quelques instants plut tot, à 15h11, l'un des engins monte sur la marche à l'entrée de la boutique et enfonce la porte. Le deux-roues est devenu une moto bélier. Les braqueurs entrent munis d'armes de poing. Selon Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police (SICP), ils sont très méthodiques. Et chacun sait ce qu'il a à faire. À 15h15, sans un coup de feu, sans faire de blessé, les malfaiteurs se volatilisent en direction du Louvre. Visiblement bien renseignés, ont-ils profité d'une faille ? La boutique compte une quinzaine de caméras de surveillance, mais selon nos informations, ne disposait pas de sas de sécurité. Ce magasin provisoire a ouvert récemment ses portes à deux pas de sa maison mère place Vendôme actuellement en travaux. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Bajac, A. François-Poncet