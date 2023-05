Braqueurs de la place Vendôme : vraiment des professionnels ?

Sur place Vendôme, ce matin, il n'y a plus aucune trace du braquage. Hier, la scène a duré cinq minutes à peine. En plein après-midi, sous les yeux des passants, deux hommes réussissent à s'introduire dans cette bijouterie ultra protégée. Leur complice fait le guet devant la boutique, arme à la main. Avec sang-froid, il ordonne aux passants de changer de trottoir. Certains témoins ont cru à une intervention policière. Les trois malfaiteurs repartent avec plusieurs millions d'euros de bijoux. Leur opération semble avoir été minutieusement préparée. Avaient-ils repéré les lieux ? Selon nos informations, trois hommes s'étaient rendus dans cette même boutique, il y a dix jours. Leur comportement suspect avait été signalé par la direction. Qui sont ces braqueurs ? Nous avons montré des vidéos prises le jour du braquage à un ancien policier, qui a passé 20 ans dans des unités spécialisées contre le grand banditisme. "Il a l'air assez chevronné, calme, il n'est pas dans la panique", réagit-il. Mais selon lui, plusieurs détails interrogent : le modèle de moto utilisé est peu maniable et, avant de repartir, les braqueurs vont avoir du mal à redémarrer l'un de leurs véhicules. TF1 | Reportage B. Guénais, V. Capus, C. Guérard