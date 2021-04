Braseros dans les vignes et les champs : une stratégie ayant permis de sauver des récoltes

C'est une bataille gagnée ! À Sigolsheim (Haut-Rhin), 300 bougies antigels et 150 braseros ont été allumés. En début de semaine, nous avions suivi ces arboriculteurs, alertés en pleine nuit par une vague de gel. Une course contre la montre pour maintenir la température au-dessus de 0 °C. Ce vendredi, c'est la délivrance. Huit tonnes d'abricots ont été sauvées. "Là, c'est une réussite et c'est une satisfaction aussi. Quand on lutte contre le froid, quand on ne dort pas, et quand on a un résultat positif, c'est encourageant", lâche Danielle Claudepierre, arboricultrice à l'exploitation "Fruits Bernhard". Mais le dispositif antigel coûte très cher. Compter 2 000 euros par nuit pour réchauffer un hectare de verger seulement. Les braseros ont limité les dégâts, mais le combat n'est pas terminé pour autant. Les bourgeons sont fragiles, il faut maintenant les pulvériser avec des oligoéléments. Le répit sera de courte durée. Une nouvelle vague de froid est justement attendue en début de semaine prochaine. Ici, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de -3 °C. Le dispositif anti-gel est efficace jusqu'à -5 °C.