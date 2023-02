Brésil : des muscles à tout prix

Vous êtes persuadés que le football est le sport national au Brésil, pourtant, au petit matin, c'est la musculation qui se pratique partout sur les plages de Rio de Janeiro. Se sculpter un corps de rêve, c'est si important que les habitants d'Ipanema ont installé une salle de sport gratuite et ouverte à tous, face à la mer. Avec des températures chaudes toute l'année, hommes et femmes exposent fièrement leur corps musclé et huilé, dans de tout petits maillots. Au Brésil, les femmes font tout pour avoir de grosses cuisses et des fesses volumineuses. Des caractéristiques que l'on retrouve chez les nouvelles stars des réseaux sociaux. Des femmes ultra-musclées comme Vivi Winkler, suivie par cinq millions d'abonnés sur Instagram. Elle suit une discipline militaire. Son entraînement vise à renforcer exclusivement ses cuisses et son fessier. Elle soulève jusqu'à 200 kilos avec son derrière. Surnommée la Barbie monstrueuse, Vivi est devenue la modèle à suivre pour les femmes brésiliennes. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Piponiot