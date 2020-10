Brésil : ils se mobilisent pour la survie des loups à crinière

Avec sa crête noire, il est surnommé le loup à crinière. Le loup du Brésil est furtif, invisible. Il a appris à se cacher. Cet animal haut sur pattes est sur le point de disparaître. Il en reste moins de quinze mille dans tout le pays. Dans un monastère isolé, des moines se sont liés d'amitié avec ces bêtes sauvages depuis quarante ans. Tous les soirs après la messe, ils leur apportent de la nourriture. "L'heure des loups" y est même devenue une tradition qui attire les visiteurs. Le territoire des loups du Brésil se réduit à grande vitesse partout où la forêt laisse place aux champs de soja. Des scientifiques se sont donné pour mission de sauver les derniers d'entre eux. On retrouve parmi eux, un biologiste qui étudie le comportement de ces créatures depuis vingt ans. Ils tentent de rallier les agriculteurs à leur cause. Ainsi, les loups reviennent peu à peu dans cette région. Et grâce à leurs efforts, plusieurs dizaines de louveteaux sont nés en 2019. Cependant, la déforestation continue de menacer les loups à crinière.