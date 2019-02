Brésil : les images terrifiantes de la coulée de boue

Sept jours après l'effondrement d'un barrage minier au Brésil, les espoirs de retrouver des survivants sont quasiment nuls. On en sait en revanche un peu plus sur ce qui s'est passé. Les images de la vague de boue ont été diffusées pour la première fois. Ce qui va permettre au site d'orienter les recherches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.