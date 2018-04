Brésil : l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva ne s'est pas rendu à la justice

Au Brésil, l'affaire de corruption qui accuse l'ancien chef d'Etat, Luiz Inacio Lula da Silva, est en passe de s'achever. Celui-ci devrait en effet se rendre auprès du poste de la Police Fédérale de Curitiba, où 12 m² ont été spécialement aménagés pour l'accueillir durant les douze prochaines années. Pendant ce temps, les avocats de Lula tentent encore de gagner du temps à Sao Bernardo do Campo en espérant un dernier recours devant la justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.