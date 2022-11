Brésil : la fièvre des armes à feu

Au Brésil, les stands de tir font le plein. Guilherme est un habitué. Ce policier est venu avec sa petite amie qui n'a jamais tiré. Elle est angoissée, mais tient à surmonter sa peur des armes. S'armer pour se défendre. Dans un pays avec l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde, c'est le choix fait par de plus en plus de Brésiliens. Ouvriers, médecins, étudiants... ces nouveaux tireurs dans un club de São Paulo, il y en a environ une dizaine par jour. En 2021, il y a en moyenne un club de tir qui a ouvert chaque jour. Il y en a pour tous les goûts, du plus simple au plus luxueux. Signe que toutes les classes sociales sont concernées. Cet engouement ne doit rien au hasard. C'est l'actuel président, Jair Bolsonaro, qui pousse et encourage les Brésiliens à s'armer pour se défendre. Le président d'extrême droite est très populaire auprès des tireurs, mais beaucoup de Brésiliens sont aussi contre ses politiques d'autodéfense. Ils estiment que plus d'armes en circulation dans un pays, déjà parmi les plus violents au monde, ne va faire qu'aggraver les problèmes. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Reverdy, A. Lunardi