Brésil : l'élection divise les favelas

C'est la dernière ligne droite et la dernière marche électorale pour les partisans de Lula, dans la favela d'Heliópolis, la plus grande de Sao Paulo. Pour beaucoup d'habitants, le candidat de gauche y incarne l'espoir. Ces personnes vivent presque toutes dans la pauvreté. Au Brésil, de nombreux produits de base ont vu leurs prix s'envoler ces dernières années. Mais le président Bolsonaro, même s'il a supprimé des aides sociales destinées aux plus précaires, a quand même des fans ici. Le soir, ils se retrouvent notamment dans une petite église évangélique. À l'approche du scrutin, la politique s'invite dans les serments. Ici, pasteurs et fidèles votent Bolsonaro pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec l'économie. "Je ne pourrais jamais soutenir Lula, parce que ses idées politiques sont trop déconnectées de la réalité brésilienne, comme la légalisation de l'avortement et les drogues", rapporte le pasteur Leo Ota. Un Brésilien sur cinq est évangélique. Souvent pauvres, ils sont nombreux à vivre dans les favelas. Le vote des habitants les plus démunis aura beaucoup de poids dans le scrutin de ce dimanche. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Reverdy