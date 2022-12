Brésil : l'émotion d'un peuple

Toute la journée, devant son stade de toujours, les supporters du roi Pelé se sont rassemblés et recueillis pour lui rendre hommage. Jour de deuil national au Brésil, en particulier dans la ville de Santos. Ici, le roi semble éternel. Son image et le symbole qu’il suscite s’affichent partout, sur les mûrs ou parfois sur le front, à même la peau. Ici, chacun a un souvenir très personnel avec Pelé. L’un des habitants de Santos a affirmé que c’est le roi qui a rendu cette ville aussi célèbre. Dans le salon de coiffure où il avait ses habitudes. Pelé avait 17 ans quand il y est entré pour la première fois. Un sourire, une joie de vivre et certains Brésiliens qui parlent de lui encore au présent. “C’est le roi et il est tout pour nous ici, le foot, la joie. Rien que d’en parler, ça m'émeut“, affirme un jeune brésilien. À Santos, le musée à la gloire du roi n’a jamais accueilli autant de visiteurs, il a pourtant ouvert ses portes il y a huit ans. "Aujourd'hui, on n'arrive pas à réaliser encore qu'il est mort. Edson Arantes do Nascimento est parti, mais sa légende est toujours là", souligne une dame. Dans la ville où est née la légende, le deuil ne fait que commencer. Il va durer au moins sept jours à Santos. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, L. Rossi , A. Ponsar