Brésil : l'île de la "magie" envoûte les Français

Elle se découvre suspendue dans les airs, voguant sur la mer, et pourquoi pas sur le sable. L'île de Florianopolis, sur la côte brésilienne, aucun paysage ne se ressemble. Chaque jour, les couleurs changent. Ces Français sont tombés sous son charme. Ils nous font découvrir leur paradis. Comme Arnaud Caron qui prépare son parapente sur les hauteurs du lagon. Il a quitté Annecy, il y a une dizaine d'années pour s'installer sur cette île. À quelques kilomètres de chez lui, la côte et la rampe de décollage. Ce sont ces eaux turquoise qui ont attiré Céline et Lorie sur cette île. Ces deux étudiantes ont pris six mois de vacances en Amérique du Sud. Pour découvrir Florianopolis, elles tentent une activité originale, du surf sur le sable. Le coût de la location est de 4 euros pour une heure de glisse. Quelques chutes plus tard, elles adoptent la technique, tout en découvrant du sable à perte de vue, les dunes de Joaquina. Formées par les vents océaniques, elles se jettent dans le lagon. De retour sur terre, on se croirait en France. Benoit Cousin a quitté Montpellier pour installer sa boulangerie "Café François" à Florianopolis il y a 15 ans. Mais l'endroit qu'il nous souhaite montrer, c'est l'extrême sud de l'île. Les amis de Benoit tiennent des parcs à huîtres, une activité très répandue dans la région. Au même moment, Céline et Lorie s'élancent pour quarante minutes de randonnée jusqu'à la plage de Gravatá. Les deux voyageuses tombent sous le charme. Elles, qui ne pensaient rester qu'une nuit, arpentent l'île maintenant depuis cinq jours. Quand la lumière tombe sur Florianopolis, ses dernières lumières nous rappellent pourquoi les Brésiliens la surnomment l'île de la magie. TF1 | Reportage M. Poissonnet, P. Cabanis