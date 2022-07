Brésil : "l'île du bonheur"

Nous sommes au sud-ouest du Brésil, en plein océan Atlantique. L'Ilhabela (Belles Iles) qui porte bien son nom recense douze iles. Et parmi elles, Das Cabras, un joyau, une île où on vient pour plonger. Tortues vertes, poissons-perroquets... Dans cet endroit, les espèces sous-marines font le spectacle partout. Ilhabela, placée réserve naturelle par l'Unesco, est aujourd'hui un refuge où plus de 1 000 espèces animales cohabitent. Chaque année, de juin, août, on y voit des baleines à bosse. Elles sont venues tout droit de l'Antarctique pour profiter de la chaleur des eaux tropicales. Cet océan est une richesse pour la faune et pour les gens aussi. Comme ceux du village de Bonete, le plus traditionnel de l'archipel. On ne peut d'ailleurs y accéder que par bateau. Pour les 250 habitants du village, la pêche est une tradition qui se transmet de génération en génération. L'Ilhabela vit du tourisme. Mais l'archipel veut également protéger ses traditions et préserver son environnement. Sa forêt tropicale, vierge à 85%, est menacée par la pression immobilière, avec l'arrivée de riches brésiliens venus construire dans la région leur résidence secondaire. L'Amazone poudrée, le plus grand perroquet du Brésil en est la première victime. Les habitants de Belles Iles veulent donc un tourisme plus respectueux de l'environnement. Ce qui permet à l'archipel de rester un paradis sur terre, comme l'avaient surnommé les colons portugais en débarquant ici il y a 500 ans. TF1 | Reportage I. Piponiot, L. Rossi