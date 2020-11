Brésil : manifestations après la mort d'un homme noir battu par des vigiles d'un supermarché Carrefour

La scène s'est déroulée jeudi 19 novembre à Porto Alegre au Brésil. Sur les images, on y voit deux vigiles mettant violemment à terre un client de Carrefour. L'homme de 40 ans est passé à tabac. Il est ensuite immobilisé et ne peut plus respirer selon son épouse qui assiste à la scène. Il décédera sur place. Dès le lendemain, près de mille manifestants affrontent les forces de l'ordre devant le magasin. La mort de la victime évoque celle de George Floyd aux Etats-Unis et intervient à la veille du jour de la conscience noire au Brésil. Pour la famille, il s'agit d'un crime raciste provoqué par une simple altercation. Les deux agents de sécurité ont été interpellés, mais les opérations coup de poing contre le magasin Carrefour se multiplient dans le pays. Le PDG de l'enseigne française tente d'éteindre l'incendie. "Des mesures internes ont été prises au sujet de l'entreprise de sécurité. Les valeurs et celles de Carrefour ne concordent pas avec le racisme et la violence", a-t-il tweeté.