Brésil : sept morts dans l'effondrement d'une falaise sur des bateaux de tourisme

Dans la vidéo en tête de cet article, au pied de la falaise, lui a déjà compris. Il est aux premières loges pour voir l'eau frémir. Les pierres commençaient à tomber. Eux aussi se rendent compte que quelque chose ne va pas même s'ils sont en retrait. Cela va leur permettre d'alerter et d'avoir la vie sauve malgré l'effondrement. À la mi-journée, à plus de 400 km de Sao Paulo, dans l'Etat de Minas Gerais au Brésil, un grand fragment de roche s'est détaché de sa paroi et est tombé sur trois bateaux qui se promenaient sur le lac Furnas, un site prisé pour ses eaux vertes, ses cascades et son défilé de spectaculaires parois rocheuses. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent la masse rocheuse se détacher et tomber sur les trois embarcations, semant la panique parmi les passagers assistant à la scène sur d'autres bateaux d'excursion. Après les premiers craquements, plusieurs s'écartent prudemment tandis que d'autres n'ont pas pris la mesure de ce qui se prépare. Le drame a fait au moins sept morts et plus de 30 blessés touchés entre autres par la puissance du souffle et la projection au ras de l'eau des centaines de débris de roches. Selon les pompiers, les précipitations intenses de ces derniers jours sont à l'origine de l'accident. Il a fait par ailleurs trois disparus et aurait laissé une soixantaine de rescapés. TF1 | Reportage O. Santicchi