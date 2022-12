Brésil : un désert bordé de lagunes

Des dunes de sable à perte de vue et des lagunes d'eau douce qui se remplissent chaque année à la saison des pluies, le parc naturel de Lençois Maranhenses se trouve au nord-ouest du Brésil. C'est un paysage qui change au fil des mois, sculpté par les vents puissants. Ce qui a justement attiré Boris Duhamel, passionné de kitesurf. Ce touriste français est tombé amoureux de ce parc naturel protégé au cours d'un voyage il y a douze ans. Depuis, il vient y passer ses vacances chaque année pour s'envoler au-dessus d'une eau à 28°C. Ce paysage hors du commun attire de plus en plus de Français. Pierre Bident est l'un des premiers à s'y être installé. Cet ancien industriel parisien a tout quitté pour le Brésil. Il vit actuellement entre Rio de Janeiro et ce désert de 1 500 km². Cette étendue de sable unique au monde est bordée par l'Océan Atlantique et par un petit village de pêcheurs. Pierre y a construit une maison d'hôte à la lisière du parc. Dans la région, la diversité des paysages séduit les Français. Il semblerait même qu'elle les envoûte. C'est le cas notamment de Timothée Vidal. Il avait un emploi confortable dans le commerce international.autre Mais il a finalement choisi une toute autre vie au bord de l'eau. Ce petit coin de paradis, à la fois authentique et sauvage, fascine de plus en plus de Français et des visiteurs du monde entier. Mais le parc naturel de Lençois Maranhenses reste encore aujourd'hui préservé du tourisme de masse. TF1 | Reportage I. Piponiot, L. Rossi, V. Rimbaux