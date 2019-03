Brésil : visite dans le luxueux repaire de Neymar

Pour la convalescence de sa blessure au pied, Neymar s'était retiré dans sa résidence secondaire au Brésil. Située au sud de Rio de Janeiro, elle se trouve dans la résidence Portobello, à Mangaratiba. La star du PSG l'a acheté pour sept millions d'euros. Elle comporterait sept chambres, un terrain de tennis et serait même dotée d'un héliport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.