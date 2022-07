Bretagne : le "Supercopter" du Samu

L'hélicoptère a décollé du CHU de Brest il y a quelques minutes. A son bord, en plus du pilote et de son assistant technique, se trouvent trois soignants et tout le matériel nécessaire à la réanimation. Objectif : atteindre les zones les plus reculées. Dans l'appareil nouvelle génération, les soins se poursuivent à bord. L'habitacle est plus spacieux et l'hélicoptère plus rapide. Au centre hospitalier de Brest, l'équipage est en alerte 24h/24. Quand le téléphone sonne, il faut se mettre en route. Chaque seconde compte. Le recours au Samu aérien devient indispensable pour les territoires coupés du monde. Une femme en détresse vient d'être signalée dans un hameau isolé. Les soignants débarquent dans un champ. L'hôpital le plus proche est à plus de 30 km. La dame très âgée s'est coincé les bras dans sa rampe d'escalier lors d'une chute. Ce sont les pompiers qui ont appelé le Samu aérien, faute de médecin dans le secteur. Lors de l'intervention, même le pilote est sollicité. La patiente ne présente pas de blessure grave à première vue. TF1 | Reportage C. Bayle, P. Géli, T. Lagoutte