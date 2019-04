Bretagne : morts mystérieuses de centaines de vaches

Un phénomène mystérieux déconcerte les éleveurs de l'ouest du pays. Des centaines de bovins ont été retrouvés morts d'une manière inexplicable. Mais selon les agriculteurs, le problème viendrait de l'antenne-relais et des éoliennes à proximité. À cause de ces installations, l'électricité présente dans le sol est anormalement élevée. Face à l'inaction des pouvoirs publics, ils ont décidé d'attaquer l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.