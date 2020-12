Brexit : ces entreprises françaises qui ont tout à perdre

Prunes ou ananas confits, de l'épicerie fine destinée au marché britannique, ces produits de luxe auvergnats risquent d'avoir un goût amer dans deux semaines. Si le Royaume-Uni quitte le marché commun sans accord, ces confiseries seront de plus en plus difficiles à exporter. Sans compter une forte hausse des taxes douanières, des surcoûts qui vont peser lourds. La société française réalise 300 000 euros de chiffres d'affaires avec les Anglais. Chez un industriel en région parisienne, chaque jour, 900 kilos d'enduits sont destinés au Royaume-Uni. Il représente 30% de chiffre d'affaires et les perspectives d'avenir étaient prometteuses. Le Brexit risque désormais de freiner les investissements. Un désaccord commercial avec la Grande-Bretagne ferait gonfler la facture de 250 000 euros de taxes en plus à débourser chaque année. Les entreprises françaises seront moins compétitives sur un marché britannique qui rapporte chaque année plus de 33 milliards d'euros à notre économie.