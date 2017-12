Brexit : les conséquences sont déjà visibles

Les pays européens ont validé ce vendredi 15 décembre 2017 la première phase des négociations du Brexit. Le sort des ressortissants européens figurait parmi les points évoqués. Mais certains d'entre eux n'ont pas attendu les négociations pour quitter le Royaume-Uni. Les conséquences sont concrètes, notamment sur le plan médical. Au total, plus de dix mille européens travaillant pour le système public de santé en Grande-Bretagne ont quitté le pays depuis le référendum sur le Brexit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 15/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.