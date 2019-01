Brexit : les demandes de naturalisation française explosent

L'augmentation des demandes de naturalisation figure parmi les conséquences du Brexit. Depuis le vote, le nombre de citoyens britanniques qui sont devenus français a été multiplié par dix. La crainte de ne plus pouvoir travailler et circuler librement en Europe est l'un des éléments déclencheurs de cette décision. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.