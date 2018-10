Brexit : la grande peur des Anglais de Dordogne

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sera effective à compter du 29 mars 2019. Et si aucun accord n'est trouvé, ce sera un Brexit dur. Ce scénario inquiète les nombreux Anglais vivant en Dordogne. Ces derniers, qui n'ont pour le moment besoin d'aucun document particulier pour vivre et travailler dans notre pays, pourraient se retrouver en difficulté à partir de mars 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.