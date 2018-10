Brexit: l'Union européenne et le Royaume-Uni toujours pas d'accord

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont-ils enfin trouvé un accord sur le Brexit ? La rumeur a couru toute la journée avant d'être démentie par le négociateur européen Michel Barnier, à l'issue de sa rencontre avec le ministre britannique en charge du Brexit Dominic Raab. Notre correspondant à Bruxelles Sébastien Hembert fait le point sur ce qui bloque entre Londres et l'UE. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.