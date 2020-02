Brexit : la pêche, un des secteurs les plus concernés par les futures négociations

Les pêcheurs français sont inquiets. Le Brexit pourrait avoir de gros impacts sur leurs activités. Jeudi soir, par exemple, le gouvernement de Guernesey avait annoncé que les bateaux de pêche français ne seront plus autorisés à pêcher dans les eaux autour de l'île anglo-normande. Mais au bout de 24 heures, les deux parties ont quand même fini par trouver un terrain d'entente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.