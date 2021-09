Brexit : le Royaume-Uni confronté à des pénuries

Des automobilistes pris de panique. Un peu partout en Angleterre, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres se forment devant les stations essence par peur d’une pénurie. Dans plusieurs stations-services, le message est sobre : “pompe hors d’usage”. Au Royaume-Uni, tous les fournisseurs sont affectés. Ce n’est pas une pénurie de carburants, mais un manque de chauffeurs pour les acheminer jusqu’aux automobilistes. Depuis le Brexit et la mise en place de visa de travail, les chauffeurs routiers, notamment d'Europe de l’Est, ne viennent plus travailler au Royaume-Uni. Il en manquerait 100 000. “Cette situation inquiète le gouvernement britannique. Le ministre des Transports a d’ailleurs indiqué que l’armée pourrait être mobilisée pour venir en aide aux chauffeurs et approvisionner les stations essences”, précise Elise Sterne, notre correspondante sur place. Autre secteur au bord de la crise : le gaz. Son prix a flambé. Plus de 70% le mois dernier avec des effets inattendus et inquiétants. Grosses consommatrices d’énergies, ces usines, qui produisent du CO2 pour l’agroalimentaire, ont fermé. Sans CO2, pas d’eau gazeuse dans les supermarchés, pas de bière dans les pubs et même la production de viande est touchée. Brexit, coronavirus et même météo ont aggravé la situation car le Royaume-Uni est dépendant du vent. Habituellement, les éoliennes lui assurent le quart de son énergie. mais, ces dernières semaines, calme plat. Elles ont tourné au ralenti. Plusieurs centrales à charbon ont même dû être rallumées pour ne pas plonger le pays dans le noir.