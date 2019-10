Brexit, les Anglais ne veulent plus en parler

Les Britanniques sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir parler du Brexit. Un ras-le-bol général après trois ans de crise politique. Une chaîne a été créée spécialement pour éviter toute info sur le sujet. Le Brexit a également un impact sur la santé des habitants. Les dernières études montrent que celui-ci touche directement le moral de 33% de la population au Royaume-Uni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.