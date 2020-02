Brexit : les conséquences d'un divorce à partir du 1er février

Après 47 ans de vie commune, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne ce vendredi. Dans l'immédiat, rien ne change pour les élèves Erasmus, les voyageurs et les pêcheurs. La seule chose qui se transforme dès minuit, c'est le centre de gravité du continent. Sans le Royaume-Uni, il se décale de 60 km propulsant Westerngrund, un petit village bavarois, au cœur de l'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.