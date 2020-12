Brexit : les négociations se poursuivent

Décidément, le suspens sur le Brexit n'en finit pas. Après la rencontre entre le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne ce dimanche à midi, les négociations se poursuivent. Ces derniers temps, Boris Johnson a déjà préparé ces concitoyens à un "no deal". En effet, ce dernier ne veut pas trahir le référendum de 2016 en faveur du Brexit. Selon notre envoyée spéciale, "il ne veut pas que la Grande-Bretagne perde sa souveraineté. Il ne veut pas qu'elle doive continuer à suivre les règles de l'Union européenne une fois qu'elle en sera sortie". Le deuxième blocage dans cet accord se situe au niveau de la pêche. D'ailleurs, c'est devenu en quelque sorte le symbole de la division entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe. Le 31 décembre, celle-ci va reprendre la souveraineté sur ses eaux. Après cela, les pêcheurs, notamment français, belges ou encore néerlandais, ne pourront plus y pêcher. La Grande-Bretagne menace même d'envoyer quatre navires de la Marine pour sécuriser ses eaux territoriales. Selon un plan de préparation du gouvernement, 14 000 hommes de l'armée pourraient également être mobilisés à la frontière.