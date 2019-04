Brexit : des parlementaires au bord de la crise de nerfs

Les députés sont en pleine crise de nerfs au Royaume-Uni. Pour cause, ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour le Brexit. Afin de les aider, une assistance psychologique a été mise en place. De son côté, pour sortir de l'impasse, le gouvernement a demandé un nouveau délai auprès de Bruxelles avant de sortir de l'Union européenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.