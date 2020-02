Brexit : paroles de Français vivant à Londres

Ce soir, les pro-Brexit vont célébrer leur victoire. Dans l'autre camp, certains ont fini par se résigner, épuisés par des années de tergiversations. Mais les pro-Europe les plus convaincus ont du mal à accepter cette situation, quitte à faire leur valise. Les Français et les étrangers qui vivent sur place se sentent plutôt en sursis. Certains d'entre eux se sont confiés à nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.