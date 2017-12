Brexit : qu'est-ce qui a été discuté dans la première étape de la négociation entre Londres et Bruxelles ?

Dans le cadre des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui se sont tenues ce vendredi 8 décembre 2017 à Bruxelles, Britanniques et Européens étaient parvenus à un accord de principe pour clore la première phase de négociations. Ainsi, Londres connaît approximativement le prix à payer pour le Brexit, estimé entre quarante et quarante-cinq milliards d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.