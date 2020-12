Brexit : quelles conséquences en cas de "no deal" ?

De nouvelles nuits blanches en perspective pour les négociateurs du Brexit. À Bruxelles comme à Londres, le constat d'échec est évident. Au téléphone, le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne se sont accordé un délai supplémentaire sans enthousiasme. "L'issue la plus probable, c'est une absence d'accord. N'oubliez pas qu'on s'y prépare depuis longtemps. Tout est prêt", a déclaré Boris Johnson. La première menace anglaise est de déployer dès le 1er janvier prochain quatre navires de guerre pour régler le désaccord sur la pêche. Il s'agirait de faire respecter l'exclusion des eaux anglaises qui sont les plus poissonneuses. Tous les chalutiers étrangers seraient repoussés vers les côtes françaises. Des dizaines de milliers d'emplois sont menacés. Les contrôles aux frontières seront aussi plus stricts pour les voyageurs. Fini les escapades outre-Manche avec une simple carte d'identité. Dès le 1er janvier, il vous faudra un visa si vous restez plus de trois mois. Pour les voyages courts, un passeport sera nécessaire à partir du mois d'octobre 2021. Des règles qui s'appliqueront des deux côtés de la frontière, à tous quelle que soit l'issue des négociations.