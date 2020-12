Brexit : qui a gagné le bras de fer ?

C’est un conflit qui dure depuis quatre ans. C’est aussi dix mois de bras de fer intense. Mais, au bout du compte, qui l’emporte ? Tout d’abord, la pêche était le premier sujet sensible. Les Européens voulaient conserver leur accès aux eaux britanniques, très riches en ressources halieutiques. Pour cela, le Royaume-Uni leur demandait de réduire de 70% leurs prises d’ici cinq ans. Ce ne sera finalement que de 25%. C’est un soulagement pour les pêcheurs français. Mais, le Royaume-Uni a obtenu une contrepartie. Ses pêcheurs pourront toujours vendre leurs poissons dans l’Union européenne sans aucune taxe. Il est donc impossible de désigner un vainqueur sur ce dossier. Puis, l’accueil des étudiants était le deuxième point de désaccord. Dès septembre 2021, le Royaume-Uni se retirera du programme européen d’échanges universitaires Erasmus. Le pays était l’une des destinations les plus prisées, avec 150 000 étudiants accueillis chaque année. Ils devront désormais s’acquitter des frais de scolarité élevés, soit plusieurs milliers d’euros. Ce qui décourage certains candidats. Le Royaume-Uni jugeait ce programme très coûteux. Il obtient alors gain de cause. Enfin, leur dernière bataille se jouait sur les échanges commerciaux. Les entreprises d’outre-Manche pourront toujours vendre sans taxe leurs produits dans l‘Union européenne. Mais, à une condition : respecter les normes sanitaires et environnementales établies par l’Europe. Et si ces marchandises ne les respectent pas, elles seront taxées. Sur ce dossier, le point va à l’Europe. En résumé, on peut dire qu’il n’y a ni vainqueur ni vaincu.