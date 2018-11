Brexit : un accord a été trouvé entre Bruxelles et Londres

Après des mois de négociations, Britanniques et Européens se sont enfin entendus sur les thèmes du divorce. Un document de plusieurs centaines de pages que Theresa May est venue chercher en personne à Bruxelles. Cette étape fastidieuse du Brexit n’est pas la plus difficile. La prochaine étape va être de convaincre le Parlement britannique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.