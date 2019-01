Brexit : voyage au cœur d'un pays fracturé

La Grande-Bretagne, qui connaît aussi une grave crise politique, est suspendue au vote des députés concernant l'accord sur le Brexit. Ce suffrage doit avoir lieu mardi 15 janvier. Et si le Parlement venait à le rejeter, cela signifierait un divorce dur avec l'Europe. Les partisans et les opposants du Brexit continuent de s'affronter dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.