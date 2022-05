Bricolage : la guerre des prix se fait sur Internet

Pour le savoir, Brico Privé, une jeune entreprise française de Toulouse, a accepté de nous montrer les coulisses d'une guerre des prix. Bérangère Lemaire, la responsable du pôle bricolage, avait une mission, proposer une tondeuse électrique à ses clients à un prix défiant toute concurrence. Pour cela, elle a négocié directement un lot auprès du fabricant. Après quelques minutes, elle obtient une centaine de tondeuses pour 165 euros l'unité. Prix de revente, 280 euros. Une offre imbattable réservée à ses millions de membres inscrits en ligne. Le marché du bricolage, c'est un gâteau à 35 milliards d'euros. Il aiguise l'appétit de petits nouveaux à l'exemple de ManoMano, le site français fondé en 2013 devenu roi du bricolage en ligne. Après les particuliers, sa nouvelle cible, ce sont les professionnels du bâtiment. Ces derniers représentent déjà 25% du chiffre d'affaires de cette entreprise. La recette du succès est toujours la même. Ce site fonctionne comme une place de marché, ou marketplace. Autrement dit, le site n'est qu'un intermédiaire entre les marchands et les clients. Face à cette concurrence, les géants historiques font mieux que résister. Leroy Merlin reste large leader avec 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, grâce notamment à ses 143 magasins. Beaucoup de clients veulent toucher la matière ou encore visualiser des dizaines de modèles de cuisines par exemple. Ainsi, des magasins sont complétés par une offre en ligne parmi les plus importantes du marché. L'enseigne mise sur cette complémentarité. Et malgré la concurrence d'internet, plus de huit Français sur dix ont choisi d'acheter du matériel de bricolage dans une enseigne physique en 2021. T F1 | Reportage P. Corrieu, B. Lachat, P. Marcellin.