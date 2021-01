Brigitte Macron : "J'irai tout de suite me faire vacciner quand le médecin va me dire que je pourrai y aller"

Plutôt discrète dans les médias, la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a fait une apparition médiatique rare, sur TF1 et LCI, à quelques heures du lancement de la campagne française de solidarité très plébiscitée par les Français : l'opération annuelle des Pièces Jaunes, dématérialisée en 2021 à cause de l'épidémie, qui se donne pour objectif d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et adolescents partout sur le territoire. "Crise sanitaire oblige, on ne pouvait pas faire circuler les tirelires. Ce sera par SMS, sur piecesjaunes.fr, ou par QR Code", précise la Première Dame. Brigitte Macron, qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la fondation en 2019, avait été testée positive au Covid-19 à la fin de l'année 2020. Emmanuel Macron avait lui-même été testé positif une semaine auparavant. Négative six jours plus tard, elle a pu rentrer à Paris et reprendre ses activités, début janvier. Elle ne s'était jamais exprimée à ce sujet avant ce dimanche soir. "J'ai été malade, j'ai été soignée, j'ai eu une forme médiane. Mais tout s'est bien passé. Nous nous sommes remis", confie Brigitte Macron. La Première dame énumère tout de même les nombreux symptômes ressentis : "Perte de goût, perte de l'odorat, fatigue, migraines... C'est surtout que cela m'a permis de comprendre à quel point ça peut être anxiogène, notamment au détour du 6e jour. On se dit : 'Je respire moins bien, que va-t-il se passer ?". La Première dame annonce qu'elle ira "tout de suite" se faire vacciner. "Quand le médecin va me dire que je pourrai y aller", précise-t-elle toutefois. "Car je crois que quand on l'a eu, il faut attendre trois mois ou il faut attendre de ne pas avoir d'anticorps ou très peu. Moi, je me soigne et je me vaccine", précise-t-elle. "J'ai confiance en la médecine, aucun problème." Et face aux critiques qui sont faites au gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire ? Là encore, la Première dame dit comprendre les Français. "Ce qui nous arrive à la France, à l'Europe, au monde, c'est totalement inédit. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas un peu effrayé, anxieux, face à tout ce qui est en train d'advenir ? [...] Donc cette impatience, je la comprends et je la partage."