Brigitte Macron : une "Première dame" désormais très politique

Depuis deux ans, Brigitte Macron était restée relativement silencieuse. Mais le 20 juin 2019, elle a accordé une interview d'une heure trente à Marc-Olivier Fogiel sur RTL, sur fonds de confidences autour de la vie du couple présidentiel, et avec un peu de politique et d'autocritique. La Première dame a d'ailleurs affiché une liberté de ton plutôt rare dans l'histoire de sa fonction.