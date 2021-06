Brocantes : les Français retrouvent le plaisir de chiner

Si vous êtes un chineur dans l'âme et si l'art de la négociation vous a manqué, sachez que les brocantes sont de retour parmi les grands rendez-vous. À Bordeaux (Gironde), la place de Quinconces restée vide depuis un an retrouve la foule des chineurs avec le plaisir simple de déambuler à l'affût de la bonne affaire. Cela ressemble à une page qui se tourne. "Tous les ans, on revient ici", confie une dame. "La journée est magnifique, elle donne envie à tout le monde de voir le soleil et de reprendre le contact entre êtres humains", lance un homme. Malgré le contexte sanitaire, il est difficile d'empêcher les clients de toucher. Souvent, il faut regarder et saisir, et se laisser tenter avant d'acheter. "J'autorise les gens à toucher les livres. Il n'y a vraiment aucun souci", affirme Laurent Desrois, libraire. Parmi les insolites, on a croisé un service complet ayant appartenu à Michèle Morgan. On a également des chaises de tous poils visiblement incontournables cette année, mais dont on n'a pas réussi à trouver le nom.