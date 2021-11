Bruges / Martigues : le match des "Venise"

Commençons notre match à Martigues surnommée la Venise provençale. Elle s'étire entre l'étang de Berre et la Méditerranée. Fabrice, un natif de la commune, nous guide sur le canal Saint-Sébastien au cœur du village. Ces canaux délimitent des quartiers historiques de la ville. Le plus important c'est celui de Caronte qui mesure plus de six kilomètres jusqu'à la mer. Côté patrimoine, Martigues est connue pour ses quartiers typiques. Le Miroir aux oiseaux est l'un des plus célèbres de la ville. A l'époque, Martigues est une ville de pêcheurs. Les barquettes marseillaises sont aujourd'hui restaurées par des particuliers. C'est un patrimoine maritime. A Bruges, nous partons également à la découverte à bord d'un bateau comme au Moyen âge ou presque. C'est un peu comme si nous nous glissions dans les coulisses de la ville. On peut y voir ses jardins secrets ou passer sous les ponts de pierre. Jos, notre capitaine d'aujourd'hui, est un vrai Brugeois. Au fil du voyage, la cité lacustre nous raconte ses histoires. Bruges c'est aussi la capitale du chocolat. D'ailleurs, c'est en Belgique qu'on a inventé la praline. Ici, le chocolat est une religion. Alors, entre les deux "Venise", laquelle préférez-vous ?