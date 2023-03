Bruxelles : quand la bande dessinée fait le mur

Visite guidée dans les rues de Bruxelles. Il suffit de lever les yeux pour retomber en enfance. Billy the Cat, Blake et Mortimer, Spirou, Tintin, Martine ou Lucky Luke, ces héros de bandes dessinées, tous nés en Belgique, recouvrent les murs de la capitale. Au total, 78 fresques cachent des murs aveugles et ornent des façades. Depuis plus de 30 ans, la bande dessinée décore Bruxelles. Mais comment est née cette idée ? "À la base, la ville a décidé d'arrêter l'affichage publicitaire à outrance. Et donc, il y a un échevin qui a proposé d'habiller les façades avec des fresques de bandes dessinées. Ça fait partie de notre ville et on en est très fier", nous fait savoir Isabelle Debekker, directrice générale du Centre Belge de la Bande Dessinée. À bien y regarder, la BD est partout dans la ville. De Léonard, le génie qui peint le palais de Justice, aux Schtroumpfs et leur village truffé de clin d'œil à la culture belge. À chaque coin de rue, des personnages de bande dessinée grandeur nature. Et parfois, on peut aussi rencontrer des héros bien français, comme Astérix et Obélix. Chaque année, de nouvelles fresques apparaissent. Un atout qui attire à Bruxelles de nombreux touristes venus du monde entier. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Deperrois, A. Marie