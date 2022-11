Bûche de Noël : elle se prépare dès l'été !

Sa bûche est toute ovale et blanche. Et sur le dessus, un océan de fruits. C'est à Blois cet été que Maxime Maniez, chef pâtissier, l'a élaboré. En dessinant différents prototypes, il s'est arrêté un jour sur la forme d'un nuage. Durant des semaines, le jeune pâtissier a regroupé les ingrédients nécessaires, tester encore et toujours pour atteindre le meilleur. Nous le retrouvons dans la serre du chef Christophe Hay, pour lequel il travaille. Tous les deux ont choisi les agrumes, car ce sont des fruits que l'on récolte toujours durant les fêtes de Noël. Être au plus près de la nature, telle est leur source d'inspiration. Cet automne dans le jardin du restaurant, ils ont pensé à rajouter deux saveurs originales : le miel de persil et la menthe poivrée. Depuis l'été, Maxime ne cesse de s'entraîner au montage de la bûche. Il expérimente différents assemblages et a même rajouté au final une couche de confiture de groseilles pour la gourmandise. Ce dimanche, l'heure est à la dégustation. Et Maxime nous l'a dit, après quatre mois de travail, tout n'est pas encore fini. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez, H. Massiot