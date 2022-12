Bûche surgelée : pourquoi est-elle la plus vendue ?

La bûche est là pour illuminer votre table de fête cette année, que ce soit pâtissier ou glacé, à chacun son camp. La star incontestée de cette année est la bûche glacée qui coûte seulement 18,99 Euros. Comment est-elle fabriquée ? Le leader du marché nous a ouvert les portes d’un de ces sites de production dans le département de Pas-de-Calais. On insert le cœur de la bûche dans une moule puis on l’envoie dans une machine de surgélation, pour une demi-heure à moins 90 °C. Derrière ce processus industriel, il y a aussi beaucoup de mains d’œuvre qu’on ne peut imaginer. C’est pour faire attention aux plus petits détails qu’ils font cela, et pour avoir aussi un parfait bûche. Pour obtenir une bûche qui est produite à des dizaines de milliers d’exemplaires, il faut d’abord de longs mois de recherche. En cuisine, le chef pâtissier prépare déjà les bûches de l’année prochaine. Il fabrique plusieurs modèles tout en faisant attention de ne pas déroger de la matière première. Dès qu’il aura trouver une modèle satisfaisante, ce sera fabriqué en grande quantité. Remarque, la marque a réussi à augmenter le prix e ses bûches de 6 % cette année. TF1 | Reportage J. Roux, S. Maloiseaux, C. Moutot