Bûches de Noël, ils sont fous ces pâtissiers !

Devant elle, il est difficile de ne pas succomber. Quitte à frôler cette année encore la crise de foie, autant le faire avec un peu d'originalité. Voici notre classement 2022, des bûches de Noël les plus folles avec en dixième position, une création en origami. Cette bûche de 40 centimètres est à la saveur chocolat et agrumes. Neuvième place, une bûche ronde avec des boules de Noël tout en chocolat renfermant un cœur praliné. En huitième du classement, un sapin qui est un mélange de noix de coco, vanille et yuzu. En septième, une bûche en forme d'igloo, la moins chère du classement. Sixième, une bûche en forme de bougies. À la cinquième place, c'est une bûche pour les amoureux de littérature. En quatrième, un chalet enneigé pour ceux qui aiment les voyages. Place au podium avec à la troisième marche, une bûche art déco que l'on pourrait admirer dans un musée. En deuxième position, une couronne de l'Avent totalement comestible. Mais le prix de l'originalité revient à cette bouée de sauvetage baptisée "Alerte à Malibûche". TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, T. Marquez