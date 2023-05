"Buddah Blue" : la drogue qui fait des ravages dans les lycées

C'était le 17 mai 2023, peu avant 8h, un lycéen sort de son bus et s'écroule devant son établissement. Les secours sont appelés, le jeune homme est inconscient. Il est emmené à l'hôpital où il va rester plusieurs jours. Depuis, il n'a pas pu reprendre les cours. Juste avant son malaise, il avait consommé cette drogue, nommée "Buddha Blue", autrement appelée "Pète ton crâne". Et ce liquide, qui se verse directement dans les cigarettes électroniques fait des ravages dans le lycée Boucher de Perthes, à Abbeville, dans la Somme. Plus de quinze jeunes ont été pris de malaise. Cette drogue de synthèse est consommée depuis 2022 dans le lycée. Les tarifs sont même indiqués sur un point de deal où l'on peut lire "PTC, dix euros les dix millilitres". Ce point est situé juste en face de ce lycée. Facile à trouver, moitié moins cher que le cannabis et presque 200 fois plus forte, cette drogue est devenue la plus accessible pour les élèves de l'établissement. La composition de cette drogue a changée. Des analyses sont en cours, mais le mélange qui circule ici contiendrait des substances létales. Le proviseur a fait appel à une association de prévention. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire, B. Guénais