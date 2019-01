Budget de l'État : quel poste de dépense nous coûte le plus d'argent ?

Parmi les critiques des "gilets jaunes", on a souvent entendu celle de la mauvaise utilisation de l'argent public. Privilège des élus, manque de redistribution aux plus démunis, comment s'articule le budget de l'État ? Le gouvernement a dévoilé quelques chiffres qui vont parfois à l'encontre de certaines idées reçues. Les postes de dépenses publiques les plus importants sont l'éducation nationale, l'assurance maladie et la retraite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.