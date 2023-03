Budget : les Français ne feront pas l'impasse sur les vacances

Tout en travaillant, on a peut-être en ce moment, un peu la tête aux vacances et à rêver de la mer, comme deux vacanciers sur trois. Dès le mois de mars, le Grau-du-Roi (Gard) n'avait quasiment jamais connu un tel niveau de réservations pour l'été et notamment pour les sorties en mer. Mélanie Garcia, associée-gérante de l'excursion en bateau "L'évasion en mer", a même allongé la durée des contrats de ses saisonniers. Cela ne s'arrête pas non plus dans le camping trois étoiles "L'Espiguette" . L'ouverture est prévue le premier avril. Près de 12 000 personnes sont attendues cet été. Les Français vont préférer le repos sur le bord de l'eau. Cela est valable pour 68% d'entre eux. C'est plus qu'en 2022. Le tourisme urbain est aussi en progression. Les séjours à la campagne et à la montagne sont en revanche en léger recul. Cette année, les vacanciers devraient dépenser plus. Les futurs vacanciers au salon du vélo, Corsica Bike Festival, sont impatients. On a constaté que 30% souhaitent partir à l'étranger, l'Europe du Sud et le Maghreb sont très recherchés. La réouverture du marché asiatique ouvre aussi de nouvelles perspectives. TF1 | Reportage Y. Hovine, F. Mignard