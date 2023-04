Budget : pourquoi les Français boudent la déco

En poussant la porte de ce magasin de meubles, Myriam savait exactement ce qu'elle voulait acheter. Une table et trois chaises, rien de plus. Avec la hausse des prix, les clients ont tendance à acheter uniquement ce dont ils ont besoin. Pour inciter les clients à mettre le prix, l'enseigne mise sur le paiement en plusieurs fois sans frais. "Le paiement fractionné nous a permis de garder des clients qui peuvent acheter des essentiels", Pierre Barbe, porte-parole des Maisons du Monde. Autre changement majeur depuis le Covid : la généralisation du télétravail. Avec cela, il y a de nouvelles façons d'aménager son intérieur. Chaque année, But vend un demi-million de pièces de bureaux. Les millions de télétravailleurs sont une nouvelle cible pour cette enseigne. Elle vient de créer une gamme spécialisée vendue exclusivement en ligne, essentiellement des chaises ergonomiques et des bureaux qui trouvent leur place dans un petit appartement. Du mobilier adapté au télétravail et malgré tout recherché en termes de style. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Ramaugé, D. Salmon