Buenos Aires : l'immense joie des Argentins

Il est quinze heures à Buenos Aires, en Argentine, toute la foule exulte. "On a la Coupe grâce à Messi, c'est mérité. Ça restera dans mon cœur jusqu'à la mort... Parce que nous sommes l'Argentine", lance en larmes, un tout jeune supporter sur les lieux. Un autre supporter s'écrit : "Merci Dieu, merci Lionel. Merci pour ton football, on te doit tout." Toutes les rues sont bondées. La plupart des supporters n'ont même pas vu le match. Mais qu'importe, car le football est aussi une passion. À la télévision, les commentateurs lancent, "C'est une finale unique, historique, et formidable. Ils ont été meilleurs que les Français, c'est pour ça qu'ils sont champions du monde". Ils jubilent d'autant plus que les Argentins ont tremblé plus d'une fois au cours du match. Ils attendaient leur troisième étoile depuis 1986. Il leur a fallu 36 ans avant de renouer avec la victoire, c'est très long. Ils ont prévu de fêter cette victoire toute la nuit et ils attendent le retour de leur héros. TF1 | Reportage S. De Vaissière, I. Bornacin, O. Trigodet