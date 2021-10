Bugaled Breizh : un sous-marin néerlandais clé du mystère ?

Une enquête reprise à zéro et un scénario qui s'affine. Le but de l'audience qui a débuté lundi 4 octobre 2021 à Londres n'est pas de condamner. Mais de déterminer les causes du décès des membres d'équipage du Bugaled Breizh. Jeudi, un secouriste intervenu sur le naufrage a confirmé que des sous-marins étaient bien présents dans la zone ce jour-là. Lorsqu'il en a parlé plus tard à son supérieur, ce dernier a affirmé " qu'on n'avait pas besoin de mentionner la présence d'un sous-marin". Le 15 janvier 2004, le Bugaled Breizh, le chalutier de Loctudy sombre en moins d'une minute. L'équipage est emporté par le fond. Le bateau a coulé dans une zone où se déroulaient des exercices de l'OTAN et de la Royal Navy. Des sous-marins participaient à cet exercice. Dans l'Hexagone, la justice a mis fin à l'enquête en 2016. Cela sans trancher entre les deux thèses retenues par les enquêteurs. Un sous-marin qui a coulé le chalutier ou un accident de pêche. Le secret-défense a souvent été opposé à ceux qui souhaitent connaître la vérité. Mais pour les proches des victimes, notamment ceux présents à Londres, la thèse du sous-marin est la seule piste sérieuse. La suite dans la vidéo ci-dessus.